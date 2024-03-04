شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان علي الشيخ يهدي عروسته أغنية خاصة في ليلة زفافهما (ليك براك) ويبادلها الأحضان في نهاية “الزفة”





أهدى الفنان السوداني الشاب علي الشيخ, عروسته أغنية خاصة في ليلة زفافهما الذي شهدته إحدى قاعات الأفراح بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد انتج الفنان الشاب أغنية خاصة لزوجته بعنوان (ليك براك) قام بتسجيلها بإحدى الأستوديوهات وقدمها هدية لها في ليلة الزفاف.

وتغنى المطرب علي الشيخ بالأغنية في لحظة “الزفة” وقام بتبادل الأحضان مع عروسته في أجواء رومانسية خطفت الأضواء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين