رئيس جامعة القاهرة يستأنف على حكم حبسه وعزله من وظيفته





حددت المحكمة المختصة جلسة 9 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، وأمين كلية الزراعة على حكم حبسهم 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، وعزلهم من وظيفتهم في قضية الامتناع عن صرف مستحقات مالية.

وكانت محكمة جنح الهرم الجزئية قضت بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، والعزل من الوظيفة لكل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، وأمين عام كلية الزراعة، بتهمة الامتناع عن صرف متجمد مستحقات مالية لبعض موظفي الجامعة.

وكان بعض موظفي جامعة القاهرة أقاموا جنحة مباشرة ضد رئيس الجامعة، وعميد كلية الزراعة وأمين عام كلية الزراعة، تم إحالتها إلى محكمة جنح الهرم، وتحددت لهم جلسة 22 فبراير كأولى الجلسات، وتم حجز القضية للحكم بجلسة 29 فبراير، وحضر المشكو في حقهم، وقضت المحكمة بحكمها السابق.

القاهرة 24