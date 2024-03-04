شاهد بالفيديو.. اللاجئون السودانيون بمعسكر قرم بجنوب السودان يحضنون فدوى فريد ويبكون معها





وسط مشاعر وطنية حزينة بمعسكر قرم بجنوب السودان، حاولت المطربة فدوى فريد “الأبنوسة”، أن تقدم وصلة ترفيه للاجئين السودانيين، لكنها انقلبت لبيت بكاء.

وتدافع اللاجئون لاحتضان الفنانة والبكاء معها عندما قامت بغناء ” كملت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب بالسكوت”. ما طالما في الروح نفس .. عزة وطنا محال تموت.

وبعد مضي أكثر من عشرة شهور مازالت القوات المسلحة السودانية تخوض نزالها لإنهاء أكبر أزمة تمر بالبلاد وتخليص المواطنين منها ألا وهي تمرد قوات الدعم السريع ومحاولتها الاستيلاء على السلطة والوطن بالقوة.

شاهد بالفيديو “فدوى فريد” وبكاء اللاجئين معها:

رصد وتحرير – “النيلين”