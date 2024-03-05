شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تتعرض لمقلب قوي من إبنها “وائل” على الهواء مباشرة أثناء ترديدها أغنية للجيش وتوبخه وتنفعل بشدة





تعرضت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, لمقب قوي من إبنها “وائل” وذلك أثناء بث مباشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني على جمهورها في “لايف” تابعه الآلاف, غنت خلاله للجيش السوداني.

https://www.facebook.com/reel/1110500566759925

وتفاجأت القلعة, بإبنها وائل, وهو يرمي مفرقعات خلفها ويصيبها بالرعب بسبب صوت المفرقعات العالي, لتخرج عن طورها وتهاجمه وتوبخه بشدة قبل أن تعود لإستكمال “اللايف” وهي تضحك

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين