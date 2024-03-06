شاهد بالصور والفيديو.. مسلسل سوداني يعرض في رمضان يثير ضجة واسعة.. بطولة الفنانة “مونيكا” ونجوم العمل يصورون مشهد على سرير واحد داخل غرفة النوم والغضب يجتاح الأسافير





أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة من كواليس مسلسل سوداني متوقع أن يعرض خلال شهر رمضان القادم ضجة إسفيرية غير مسبوقة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن العمل الذي حمل اسم (عصب مش) وفقاً لما ذكر المتابعون هو بطولة الفنانة الشهيرة مونيكا روبرت, ونجم السوشيال ميديا مصعب سومي.

إثارت الجدل سببها ظهور أبطال العمل في مشهد مثير وهم يتسامرون على سرير واحد داخل غرفة النوم, إضافة لظهور الفنانة مونيكا وإحدى بطلات المسلسل بأزياء ضيقة ومثيرة للجدل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد هاجم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فريق العمل والقائمين عليه بسبب ما أسماه البعض بالتحرر الشديد, وطالبوا الصفحات بعدم نشر تفاصيل عن المسلسل تحت هاشتاق (لا تساعدوهم في النشر والانتشار).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين