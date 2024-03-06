شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يعود لمسيده بعد اختفاء طويل ويكشف الأسباب والجهات التي تحفظت عليه.. يشكر الجيش ويطمئن المواطنين بأن كل المنطقة تحت حماية القوات المسلحة





عاد الشيخ السوداني المعروف الأمين عمر الأمين, لمسيده العامر بحي أبو روف بمدينة أم درمان بعد فترة من الاختفتاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر شيخ الأمين, في مقطع فيديو وهو يتحدث داخل مسيده وسط حيرانه.

وطمأن الشيخ, محبيه بأنه بخير بعد فترة من الاختفاء والغيبة وسط قلق حيرانه وميريديه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد شيخ الأمين, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن الجيش كان متحفظاً عليه في مكان آمن خوفاً من تعرضه لأي مكروه.

وتقدم الأمين عمر الأمين بالشكر للقوات المسلحة على حمايته مؤكداً أن كل المنطقة الآن تحت سيطرة القوات المسلحة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين