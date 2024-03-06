شاهد بالفيديو.. الفنان كمال ترباس يحكي معاناتهم مع الحرب: (كنا عايشين على البليلة وسعر السندوتش قراصة بلغ ألفين جنيه)





حكى الفنان السوداني الكبير كمال ترباس, تفاصيل معاناتهم مع الحرب التي اشتعلت في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل من العام الماضي.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد قال الفنان الكبير خلال حديثه للتلفزيون القومي السوداني أنهم في بداية الحرب كانوا يعانون بمدينة أم درمان من أزمة حادة في الطعام.

وذكر ترباس, أنهم كانوا يعيشون على أكل “البليلة” مؤكداً أن سعر السندوتش “قراصة” وصل الفين جنيه مع معاناة في الحصول عليه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين