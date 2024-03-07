



بعد تهجير وطرد المواطنين من قراهم ومنازلهم ومزارعهم بقري الجزيرة .. مليشيا التمرد بدأت في تجميع وترحيل حصاد المزارعين لمحاصيل الذرة ، البصل ، فول الصويا والعدسية ..

• تجميع وترحيل المحاصيل يتم بالقوة الجبرية إلي مواقع محددة داخل الحواشات بالقري والترحيل إلي المناطق المتاخمة لولاية الخرطوم ..

• وفي مشاهد حزينة ، عصابات التمرد تقوم بتجميع قطعان الماشية والأبقار من القري ونقلها في شاحنات خارج ولاية الجزيرة ..

• مليشيا التمرد تبدأ في شحن أثاثات المواطنين المنهوبة وترحيلها خارج حدود ولاية الجزيرة ..

عبد الماجد عبدالحميد