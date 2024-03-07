أبرز العناوينرأي ومقالات
مليشيا التمرد تبدأ في شحن أثاثات المواطنين المنهوبة وترحيلها خارج حدود ولاية الجزيرة!!
بعد تهجير وطرد المواطنين من قراهم ومنازلهم ومزارعهم بقري الجزيرة .. مليشيا التمرد بدأت في تجميع وترحيل حصاد المزارعين لمحاصيل الذرة ، البصل ، فول الصويا والعدسية ..
• تجميع وترحيل المحاصيل يتم بالقوة الجبرية إلي مواقع محددة داخل الحواشات بالقري والترحيل إلي المناطق المتاخمة لولاية الخرطوم ..
• وفي مشاهد حزينة ، عصابات التمرد تقوم بتجميع قطعان الماشية والأبقار من القري ونقلها في شاحنات خارج ولاية الجزيرة ..
• مليشيا التمرد تبدأ في شحن أثاثات المواطنين المنهوبة وترحيلها خارج حدود ولاية الجزيرة ..
عبد الماجد عبدالحميد
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة