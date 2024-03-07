شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني أبو أحمد يواصل إثارة الجدل باستضافة حسناء سورية يتغزل فيها ويطلب منها الوقوف ليدقق في تفاصيل جسمها ويصرخ (احي انا واي انا النبق..تكبيس)





واصل نجم “التيكتوكر” السوداني المعروف أبو أحمد, تخصصه في إثارة الجدل عبر التطبيق الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر “التيكتوكر” الذي يلقب نفسه باسم الصاروخ الصيني, وهو يستضيف حسناء سورية عبر منصته على “تيك توك”.

وفاجأ أبو أحمد المواطنة السورية التي تقيم في ريفي أدلب بطلب غريب, بعد أن طالبها بالوقوف أمام الكاميرا للتتدقيق في تفاصيل جسمها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد وافقت السورية على طلبه ووقفت أمام الكاميرا وسط صراخه وهو ينغزل: (احي انا واي انا النبق..تكبيس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين