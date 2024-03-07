شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تسجل اعترفات مثيرة: (الكاش بقلل النقاش وأنا إنسانة مادية بحب المادة وما ممكن أنا فقرانة ويجيني واحد فقران يفقرها علي) والجمهور يرد: (أصلا عارفين كدة)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو للفنانة الضجة والمثيرة للجدل شهد أزهري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سجلت الفنانة عبر المقطع المتداول اعتراف أكد من خلاله حبها للمال والمادة.

حيث قالت في حديثها: (الكاش بقلل النقاش وأنا إنسانة مادية بحب المادة وما ممكن أنا فقرانة ويجيني واحد فقران يفقرها علي) وسط سخرية الجمهور الذي أكد في تعليقاته: (دي معلومة نحنا واثقين منها قبل تقوليها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين