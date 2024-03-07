شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون في مصر يغنون ويرقصون على أنغام أغنية قاموا بتأليفها: (كيف نصوم بعيد من بيتنا ورمضان أحلى في السودان)





حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شباب سودانيون يقيمون بدولة مصر وفقاً لما ذكر المتابعون وهم يغنون ويرقصون على أنغام أغنية قاموا بتأليفها.

وعبر الشباب من خلال الأغنية عن شوقهم الشديد للسودان وافتقادهم الصيام فيه بسبب ظروف الحرب الدائرة هناك, ويقول الشباب في أغنيتهم الترند: (كيف نصوم بعيد من بيتنا ورمضان أحلى في السودان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين