شاهد بالفيديو.. مواطن مصري يجهز “شية الضان” لأصدقائه السودانيين في مصر بطريقة سودانية تبهر الجمهور وساخرون: (يا حليل الكشري)





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار اهتمام الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مواطن مصري وهو يقوم بإعداد لحمة الضان “الشية” السودانية لأصدقائه السودانيين بمصر.

ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد أبدع الشاب المصري في إعداد “الشية” بطريقة أدهشت أصدقائه الذين أشادوا بإبداعه في تجهيز اللحم.

متابعي المقطع وبحسب تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين أطلقوا تعليقات ساخرة في إطار الدعابة, حيث كتب أحدهم: (يا حليل الكشري).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين