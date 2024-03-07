شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية حسناء تقتحم الوسط الفني وتغني في حفل زواج خارج السودان والجمهور يسخر: (سماحة نعم.. غناء وصوت لا)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو جديد تم تصويره من حفل زواج سوداني أقيم خارج البلاد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أحيت الحفل مطربة حسناء صاعدة غنت خلاله بأغاني السيرة للعريس.

https://www.facebook.com/reel/394262076660087

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدة المقطع تغزل في جمال الفنانة وسخر من إمكانياتها الصوتية, وكتب متابعون: (سماحة نعم.. غناء وصوت لا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين