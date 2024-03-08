من يقف وراء مليشيا الأراضي داخل ولاية النيل الأبيض؟!

• في ولاية النيل الأبيض تتحرك هذه الأيام مجموعة من تجار الأزمات وسماسرة زمن الحرب لتسويق وترويج قرار غريب ومريب أصدره وزير التخطيط العمراني بالولاية بتاريخ24 يناير 2024 ..

• قرار الوزير يقضي بتحويل 15 ميداناً تتبع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة كوستي وتوزيعها كقطع سكنية للبيع في المزاد سراً .. وجهراً ..

• الميادين التي سيتم بيعها كقطع سكنية تقع في مربعات ٣٦، ٤١، ٤٢،٥٢.. ٥٣.. ٦٢.. ٦٥..

• والي الولاية وافق علي القرار الوزاري ..

• الغريب في أمر النيل الأبيض أنه في الوقت الذي يتدافع المواطنون لحماية أراضي الولاية من مليشيا التمرد، ينشط ضعاف النفوس لبيع الأراضي لتجار الحروب ..

• علي من سيطلق أهل بحر أبيض الرصاص .. علي مليشيا التمرد أم علي عصابة بيع ميادين الرياضة والشباب داخل مدينة كوستي ومدن أخري بالولاية المغلوبة علي أمرها ؟!

عبد الماجد عبد الحميد