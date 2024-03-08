بالصور.. حرس الحدود تتمكن من ضبط كميات من الأدوية والعقاقير الطبية كانت في طريقها للمتمردين بالشمالية





تمكنت قوات حرس الحدود بالجيش السوداني من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير والمحاليل والمستلزمات الطبية كانت في طريقها لمليشيا الدعم السريع المتمردة.

والي الولاية الشمالية المكلف عابدين عوض الله محمد اشاد بالعمل الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الأمن والإقتصاد الوطني ، مضيفا أن مليشيا الدعم السريع المتمردة تعمل على تدمير السودان عبر عمليات السرق والنهب والتهريب . مؤكدا دعم حكومة الولاية وإسنادها للقوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخري حتي تضطلع بدورها في حفظ أمن وإستقرار البلاد ، مبينا أن عملية ضبط الأدوية والعقاقير والمحاليل والمستلزمات الطبية تعد خطوة متميزة مشيدا بقوات حرس الحدود وعملها المتواصل في حماية السودان والولاية ، مبينا ان الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية المضبوطة سيتم تسليمها الي وزارة الصحة بعد إكتمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أوضح مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية الوزير المكلف د . ساتي حسن ساتي أن الأدوية المضبوطة تشتمل علي أنواعا عديدة من العقاقير والمحاليل والمستلزمات الطبية مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتوزيعها على المؤسسات الصحية بالولاية عقب إجراء الفحوصات المعملية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية مشيدا بمجهودات القوات المسلحة وقيادة قوات حرس الحدود والقوات النظامية الأخري التي ظلت تعمل على حماية البلاد والعباد مشيدا بوعي إنسان الولاية ومشاركته في الحفاظ على الأمن والإقتصاد.