شاهد بالفيديو.. ” لو ما الظروف القاهرة شقة شنو الفي القاهرة” نجود حبيب مع هلاوي في صباح السودان والهمبريب





من أجواء بورتسودان الرائعة وعلى تلفزيون السودان أطلت الإعلامية نجود حبيب وهي تطمئن المواطنين بقرب الرجوع إلى الديار لكل مغترب ولاجيء ونازح عن وطنه.

وخلال برنامج صباح السودان تحدثت نجود عن نساء السودان وإسهاماتهن المتعددة في تاريخ الوطن، موجهة إليهن تحية خاصة احتفالاً بيوم المرأة العالمي.

واستضافت نجود الشاعر عبدالوهاب هلاوي والذي بان في صوته الأسى والحزن لما أصاب هذا الشعب الطيب، مبدياً أمله في عودة قريبة لكل السودانيين بعد نهاية الحرب اللعينة.

وقال هلاوي مقاطع من قصيدته:

لو ما الظروف القاهرة

شقة شنو الفي القاهرة

تصبح سكن وتكون بديلك يا وطن

وشقة شنو الفي جدة أو في الدوحة

أو فيلا في دبي بتخلي بلدي تهون علي

وأنساك يا اجمل وطن.

وختمت نجود الفقرة بدعوة المشاهدين للاستماع إلى عاصم البنا من كلمات عبدالوهاب هلاوي لـ “الهمبريب”.

الشافنا راجعين لي ديارنا أصلو ما كضب قريب

وعما قريب.. الهمبريب صدقني يا “محجوب” بعود

يفتح شبابيك الحبيب.

ويخوض الجيش السوداني معركة الكرامة لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل من العام 2023، وسط مساندة شعبية واسعة.

شاهد الهمبريب:

رصد وتحرير – “النيلين”