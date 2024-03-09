بالصور.. قوات مكافحة التهريب بقوات الجمارك تتمكن من ضبط عدد(١٤٥) كيلو من المخدرات بالبحر الاحمر

جدد الفريق شرطة حسب الكريم أدم النور مدير قوات الجمارك لدى لقائه إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر الانجاز الكبير الذي حققته قوات المكافحة بضبطها شحنة المخدرات التي تسعى لتدمير المجتمع الا ان يقظة وفطنة منسوبي مكافحة التهريب ادت لضبط تلك المخدرات التي تستهدف حياة وارواح المواطنين ، مشيرا الي جاهزية قوات الجمارك في كل مكان وهى تضطلع بدورها في محاربة كل انواع التهريب خاصة وان قوات المكافحة وبما تمتلكه من امكانيات قادرة علي ضبط المهريين وتقديمهم للعدالة ، مؤكدا أن قوات مكافحة التهريب بالبحر الأحمر ستظل بالمرصاد لكل محاولات التهريب وكل من تسول له نفسه تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطنين مجددا دعمهم اللامحدود لقوات المكافحة موضحا أن معركة الكرامة هي أيضا معركة ضد مخربي الاقتصاد ومعركة ضد اللذين يسعون إلى تدمير عقول الشباب والكادر البشري لهذه البلاد من خلال إدخال مثل هذه المخدرات والافات التي تضر بشباب واقتصاد البلاد.

اللواء شرطة صلاح احمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للشئون العامه مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب المكلف أوضح أن قوات مكافحة التهريب سنظل منتشرة فى الحدود والمياه الإقليمية منعا لكل أشكال التهريب

من جانبه أوضح مدير مكافحة التهريب العميد شرطة خالد محمد صالح انه وبعد توفر معلومات عن تهريب شحنة مخدرات تم التعامل معها بمهنية عالية ورصد ومتابعة لصيقة تمكن التيم المنفذ للعملية من ضبط الشحنه شمال الولاية حيث تم ضبط عدد( ١٤٥) كيلوجرام من مخدر الآيس كريستال تقدر قيمتها بحوالي ١٠ مليون دولار وتعتبر الضبطية من أكبر الضبطيات التي تمت خلال الفترة الأخيرة بعد أن ظن المهربين أن الظروف التي تمر بها البلاد يمكن إن تمكنهم من مزاولة نشاطهم الهدام متناسين مقدرات قوات الجمارك وخبرة ويقظة قوات مكافحة التهريب التي كانت لهم بالمرصاد .

المكتب الصحفي لشرطة السودان