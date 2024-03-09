بالصور.. أمانة ونزاهة شرطي بادارة جوازات مطار بورتسودان تعيد مجوهرات وعملات اجنبية لصاحبتها

نظمت إدارة مطار بورتسودان تكريما للوكيل عريف شرطة (أمام موسى عمر) الذي يتبع لإدارة جوازات مطار بورتسودان وتعود قصة تكريم الشرطي امام بعد أن عثر اثناء عمله اليومي بصالة الوصول على كيس هدايا فيه مقتنيات شخصية قيمة تخص احدي المواطنات القادمات من خارج البلاد ، وبعد عثوره عليها قام بتسليم المغتنيات لادارة الجوازات بالمطار.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان المغتنيات التي وجدها الشرطي امام تحتوي على عدد (٧) غوايش دهب عيار (21) اضافة الي مبالغ مالية أجنبية بقيمة (2000) دولار وعملات أخرى وذلك عند قدومها للبلاد بصالة الوصول بمطار بورتسودان الدولي.

مدير مطار بورتسودان الدولي ومدير الشؤون الإدارية ومدير إدارة أمن الطيران وقادة شرطة الجوازات بمطار بورتسودان بقيادة مديرها العميد شرطة المهدي كرمت الشرطي امام لنزاهته وامانته التي كانت مضربا للمثل

لذا فان إدارة مطار بورتسودان رفعت شعارا (ان للأمانة معيار وقيمة عند منسوبي المطارات) وهذا ما اكده الشرطي أمام موسى عمر بعد التقاطه للقفاز معلنا عن تطبيق شعار هذا المعيار على أرض الواقع كما أن دموع صاحبة المغتنيات عند لحظة استلام مغتنياتها بعد مرور نصف يوم كامل من قدومها كان له مؤشرات محفزة لتقديم رسالة سامية عبر منسوبي الشرطة والعاملين بالمطارات والجهات العاملة فيه ظلوا يعملون عليها بتجرد ونكران ذات.