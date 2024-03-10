ضبط خادمة متهمة بسرقة حقيبة مشغولات ذهبية





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط خادمة لسرقتها حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية من مسكن مخدومتها بمنطقة العجوزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسرقة حقيبة جلد بداخلها “مشغولات ذهبية، مبلغ مالى، بعض المتعلقات الشخصية” من داخل شقة بمنطقة العجوزة

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات.

وتم الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الشروق نيوز