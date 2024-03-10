إدانة وتغريم شيرين عبدالوهاب في سب وقذف المنتج محمد الشاعر





قضت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم، بإدانة وتغريم الفنانة شيرين عبدالوهاب لتعديها بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، وجار الكشف عن حيثيات الحكم ومبلغ الغرامة.

وشيدت أمس الأول المحكمة حكمها بثبوت الاتهام بحق الفنانة شيرين عبدالوهاب أخذاً بشهادة المجنى عليه، وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية، وتقرير جهاز الأمن السيبرانى، وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها.

وتعود أحداث الواقعة -حسبما حملته أوراق الجنحة رقم 2070 لسنة 2023- إلى أن الفنانة شيرين عبدالوهاب قد تعدت على المنتج محمد الشاعر بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة إنستجرام عقب انتشار ذلك الفيديو.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فاستمعت لشهادة المنتج محمد الشاعر، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذى انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه، ثم طلبت النيابة تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، فأمر النائب العام بإحالة شيرين عبدالوهاب إلى المحاكمة الجنائية.

الشروق نيوز