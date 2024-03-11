



بعد أن اقتربت حرب السودان من إكمال العام الأول، ما هي خيارات قائد الجيش السوداني في ونحن في شهر رمضان المبارك .. شهر بداية الحرب.

من الواضح أن التركيز على الحسم العسكري هو السائد لدى القيادة العليا للمعركة، والدليل كم الإعداد والتجهيز الذي بدأ يظهر، واصطفاف مئات الآلاف من المقاتلين بجانب القوات المسلحة، وكذلك مشاركة حركات الكفاح المسلح وخاصة قوات عقار وجبريل وتمبور سيكون لها تأثير فاعل في تغيير المشهد على الأرض.

لا خيارات أمام البرهان في رمضان سوى مواصلة الحسم في معركة الكرامة، ولا اعتقد بأنه سيأبه لمحاولات التزييف والضغط الدولي على السودان لعمل هدنة مفخخة خلال الشهر الكريم.

البرهان في رمضان عندو ثأر منذ عام، ففي هذا الشهر حاول متمردي الدعم السريع بقيادة حميدتي اقتحام بيته في القيادة العامة ومحاولة التخلص منه أو أسره، وهو ما لم تنجح فيه المليشيا المتمردة.

البرهان في رمضان ما عندو غير يكون نار وشرار وبل بس.

محمد هارون