«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 25 مليون جنيه





عقب قرار تحرير سعر الصرف، أعلنت وزارة الداخلية المصرية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأثنين : «أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصري اليوم