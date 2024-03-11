حادث مروري بطريق الشمالية بين عربة جرار و ناقلة تحمل زيوت يتسبب في اصابة(4) مواطنين و اشتعال النيران بالمركبتان

أدى حادث مروري وقع بطريق الولاية الشمالية عند منطقة ابوعروق الى اصطدام عربة جرار تحمل أعلاف وعربة ناقلة مواد بترولية تحمل زيوت مما ادى الى اصابة عدد (4) مواطنين من المركبتين و اشتعال النيران في المركبتين وقفل الطريق امام حركة السير .

وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أوضح العقيد شرطة شرف الدين محمد شرف الدين مدير إدارة المرور السريع نهرالنيل أنه وفور ورود البلاغ قامت شرطة المرور السريع باسعاف ونقل المصابين الى مستشفي مروي لتلقي العلاج والإتصال بشرطة الدفاع المدني للتعامل مع الحريق و التي حضرت بعربة اطفاء قامت علي أثرها باخماد النيران واتخاذ كافة إجراءات السلامة حتي لا يتعرض مستخدمي الطريق للأذي تحت اشراف مدير دائرة المرور السريع فيما تم سحب المركبتين من الطريق وفتحه امام حركة السير بعد اتخاذ الإجراءات المرورية والقانونية اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان