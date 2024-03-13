هل بدأ التحول من الذهب الحقيقي إلى الرقمي؟





قال مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «مايكروستراتيجي» المتخصصة بإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقطاع الأعمال: «إن عملة البيتكوين هي ذهب رقمي وسوف تتجاوز بأهميتها المعدن النفيس، فهي تتمتع بجميع صفات الذهب الفائقة وليس بها أي من عيوبه».

تأتي هذه التعليقات في أعقاب شراء «مايكروستراتيجي» 12 ألف بيتكوين إضافية هذا الأسبوع.

واستند سايلور في كلامه على الحجة الراسخة التي توضح أن الطبيعة الرقمية للبيتكوين تجعل من السهل التداول والتحرك في جميع أنحاء العالم وبثوانٍ معدودة، على عكس الأصول المادية مثل الذهب.

وأضاف رجل الأعمال الأمريكي: «تعد عملة بيتكوين استثماراً أفضل من الذهب وسندات الأسهم والعقارات لأنها رقمية، فهي متاحة ويمكنك تداولها أسرع بمليون مرة من الأصول التقليدية باستخدام جهاز كمبيوتر». مشيراً إلى أن معظم الأصول الأخرى يتم تداولها بأقل من 20% من الوقت الذي يتم فيه تداول عملة البيتكوين، والبالغ حوالي 168 ساعة في الأسبوع.

في عام 2020، جمعت مايكروستراتيجي 205 آلاف رمز بقيمة تزيد على 14 مليار دولار مع ارتفاع العملة المشفرة بأكثر من 1000%. وهذا الأسبوع اشترت الشركة 12 ألف عملة بيتكوين إضافية، في واحدة من أكبر عمليات الشراء الفردية المسجلة.

وأشار بنك «جيه بي مورغان» في مذكرة بحثية حديثة إلى أن التحول من الذهب نحو البيتكوين قد بدأ بالفعل، وبأنه على أساس الحجم المعدل والسعر الحالي، تشكل عملة البيتكوين بالفعل حصة أكبر من محافظ المستثمرين من الذهب.

يُذكر أن أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم من حيث القيمة سجلت في الآونة الأخيرة مستويات قياسية، بتجاوزها مستوى 72000 دولار للمرة الأولى الاثنين، قبل أن تتراجع قليلاً. وجاءت المكاسب وسط زيادة الطلب إثر الموافقة على مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

صحيفة الخليج