توقيع اتفاق يسمح لعملاء (تشات جي.بي.تي) باستخدام محتوى لوموند وبريسا





قالت شركة أوبن أيه.آي المدعومة من مايكروسوفت إن مستخدمي “تشات جي.بي.تي” سيتمكنون من الوصول إلى المحتوى الإخباري الفرنسي والإسباني من صحيفة لوموند الفرنسية وبريسا ميديا بموجب شراكة مع المؤسستين الإعلاميتين.

ذكرت الشركة أن المحتوى سيُستخدم أيضًا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، في ظل ارتفاع شعبية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد في مختلف القطاعات.

صرّح لوي دريفوس، الرئيس التنفيذي لصحيفة “لوموند”، بأن شراكتهم مع OpenAI تمثل خطوة استراتيجية لضمان نشر معلومات موثوقة لمستخدمي الذكاء الاصطناعي، وحماية نزاهتهم الصحفية وتحقيق تدفق الإيرادات.

وفي العام الماضي، وقعت شركة النشر العالمية “أكسل سبرينغر” ووكالة “أسوشيتد برس” اتفاقيات مع OpenAI لاستكشاف فرص استخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الأخبار.

وفي الوقت نفسه، تكافح وكالات أنباء أخرى مع قضايا مثل انتهاك حقوق النشر والتعويض العادل عند استخدام محتواها لتدريب نماذج لغوية كبيرة.

ورفعت نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد أوبن أيه.آي ومايكروسوفت العام الماضي بتهمة استخدام ملايين من مقالاتها دون إذن.

ورفعت أيضا مؤسسات إخبارية مثل إنترسيبت ورو ستوري وألترنت دعاوى قضائية ضد أوبن أيه.آي أمام محكمة اتحادية في نيويورك الشهر الماضي بتهمة إساءة استخدام مقالاتها لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي في تشات جي.بي.تي.

رويترز