مركز عمليات الطوارئ الاتحادي يستعرض تقارير الاداء بالإدارات المختلفة





في اجتماعه الأسبوعي بقاعة المركز في معمل الصحة العامة بكسلا، استعرض مركز عمليات الطوارئ الاتحادي التقرير الوبائي للبلاد، حيث تم تسجيل حالات جديدة من الكوليرا، الحمى الضنك، والملاريا في عدة ولايات. كما ناقش التقرير المرحلة الثانية لحملة التطعيم ضد الكوليرا على الصعيد الوطني، وتقدم تنفيذ حملة مكافحة ناقلي الأمراض وتحسين الصحة العامة والحجر الصحي.

تم التأكيد في الاجتماع على أهمية التجهيز المبكر لمواجهة مرض السحائي، وأعلنت منظمة الصحة العالمية دعمها المادي والفني لتدريب فرق الترصد المجتمعي في ولايتي نهر النيل والشمالية.

بالنسبة للمرحلة الثانية لتطعيم ضد الكوليرا، قدم نادر حماد، نائب برنامج التحصين الموسع، تقريرًا يفيد بأن الحملة تمت في 3 محليات بولاية البحر الأحمر، ومحليتين بولاية كسلا، ومحلية واحدة بولاية النيل الأبيض. وأشار إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 98.9٪، حيث تم تلقيح 1،867،157 شخصًا من المستهدفين بإجمالي 1،902،040 خلال الفترة من 7 إلى 12 فبراير. وتم التأكيد على تجهيز فريق من الخبراء للتحرك إلى الولايات الشمالية ونهر النيل لتقصي ارتفاع حالات الإصابة بمرض الملاريا، وتم إعداد قائمة بالاحتياجات الطارئة لفصل الخريف.

من جانبه، أشار د. الفاضل محمد محمود، المدير العام للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالإنابة، إلى تكليف الشخص المسؤول من ملف النازحين بمتابعة الأوضاع الصحية بمراكز الإيواء وتقديم الخدمات الصحية لهم.

من جهتها، أكدت د. داليا إدريس حسن، مديرة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الاتحادية، أن مكافحة الملاريا تحتاج إلى مزيد من الجهد، خاصة في الولايات الشمالية ونهر النيل حيث يشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بها.

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