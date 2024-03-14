حريق بحظيرة اشكيت الجمركية وخسائر كبيرة





شب حريق ظهر امس الاربعاء بحظيرة معبر اشكيت الجمركيه بوادي حلفا بالناحية الشمالية الخاصه بحظائر الشركات التي تستقبل رسائل البضائع ويتم عمليات التخليص فيها.

وكشف مصدر أمني مطلع ان الحريق شب في الحظيرة الخاصة لشركة أولاد حمدي وادى الى خسائر كبيرة واحترقت ما يقارب ٣٥٠ ثلاجة وعدد من رسائل البضائع لم يتم حصرها وتمكنت وحدةالدفاع المدني بحلفا من اخمادها .

وأضاف المصدر الى ان التحريات الأولية كشفت ان الحادث وقع بسبب السجائر من سائق شاحنة ولا زالت التحريات جارية.

كما كشف المصدر ان الحظيرة الجمركية بمعبر اشكيت وارقين بوادي حلفا لا تتواجد بها أية وحدة عربات للاطفاء ولا معدات سلامة.

وتعرضت الحظائر بأرقين واشتكيت الى حوادث حريق مماثلة مما يستدعي ضرورة توفير معدات السلامة اللازمة لحماية البضائع بالحظائر الجمركية.

سونا