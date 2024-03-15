الجامعة البريطانية تنعى حبيبة الشماع: كانت نموذجا في الخلق الرفيع والاجتهاد ورمزا للفتاة المصرية الحرة





تمت مراسم تأبين حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ “فتاة الشروق” و”فتاة أوبر”، من قبل الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة. ونقلت الجامعة تعازيها الحارة لعائلة وأصدقاء الفقيدة عبر منشور على فيسبوك، معبرة عن وقوفها إلى جانبهم في هذا الوقت العصيب.

كما قامت كلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية بتأبين حبيبة الشماع، التي كانت خريجة دفعة 2022 في قسم الإذاعة والتلفزيون. وأشادت الكلية بأخلاقها الرفيعة واجتهادها في الدراسة، وتعاونها مع زملائها، مصفوفة إياها كنموذج للفتاة المصرية الحرة الأصيلة.

توفيت حبيبة الشماع اليوم نتيجة لتدهور حالتها الصحية بشكل كبير في الفترة الأخيرة بعد الحادث الذي تعرضت له، وفقًا لما صرح به محاميها. وتعرضت حبيبة لإصابات خطيرة بعدما قامت بإلقاء نفسها من سيارتها أثناء سيرها على طريق الشروق، مما أدى إلى جروح في الرأس وكدمات بالجسم، واشتباه بنزيف في المخ.

تم نقل حبيبة الشماع إلى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، حيث أمضت فترة في العناية المركزة، ولكنها للأسف فارقت الحياة بعد أن عانت من غيبوبة وفقدان للوعي لمدة 21 يومًا.

القاهرة 24