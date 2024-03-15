🔴 قريباً ستري مليشيا آل دقلو مالم تتوقعه.. الجزيرة مثل الإذاعة السودانية.. الخروج منها ليس مثل الدخول إليها





• لن تستسلم مليشيا التمرد السريع بسهولة .. كما لن تعترف بالصعوبات اللوجستية والقيادية التي تواجهها في كل جبهات القتال ..

• ما أثبتته التجربة القتالية للجيش ضد عصابات حميدتي أن المليشيات لاتملك فكرة مركزية ولا رؤية آنية ومستقبلية لحربها ضد الشعب والجيش السوداني ..

• في الوقت الراهن لاتملك المليشيات قيادة ميدانية حقيقية علي الأرض .. كل صفها الأول والثاني والثالث خارج الخدمة .. إما مقتولاً أو مأسوراً أو مصاباً إصابة مميتة ألزمته سرير العلاج طويل الأمد ..

• وماتبقي من (القادات) فهم معردون (مُعراد أغبااااااش) من ميدان المواجهة وفي مقدمتهم حميدتي وهامانه عبدالرحيم .. الأول يتابع هزائم عصاباته من الغرف الباردة في ناطحات السحاب بدولة الإمارات ..والثاني خائف من ملاحقة الطيران وجنود العمل الخاص بدارفور والحدود مع تشاد!!

• اليوم بدأت مرحلة جديدة من مراحل القضاء التام علي مليشيا التمرد ..ستواجه المليشيات جحيماً في جنوب أم درمان .. ومن سؤ حظ الملايش أنهم سيواجهون الجيش السوداني وسط أرضه وجمهوره بمناطق الفتيحاب أبوسعد ، حي الجامعة .. ثم الفضاء المفتوح في صحراء منطقة الصالحة ..

• اليوم في جبهات القتال داخل ولاية الجزيرة ( شافت المليشيات وذاقت حاجة) ..لن تنجح محاولات الهروب .. فكل الطرق تؤدي إلي مرمي نيران الجيش ومسيّراته ..

• الجزيرة مثل الإذاعة السودانية .. الخروج منها ليس مثل الدخول إليها ..

• قريباً ستري مليشيا آل دقلو مالم تتوقعه .. لقد إنتهت فترة الجاهزية .. دي فترة المُكشاشة بَلا حَبِل .. والبادي أظلم ..

عبد الماجد عبد الحميد

