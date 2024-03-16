احكام السجن المؤبد لمنسوبي الدعم السريع ومعاونيهم بالقضارف

اصدرت محكمة جنايات القضارف شرق والتى تنظر حاليا فى جرائم وانتهاكات الدعم السريع والمؤيدين والموالين لهم اصدرت بعض الأحكام منها المؤبد والسبع سنوات على المتهمين بالقضارف .

وتشير متابعات سونا القضارف إلى أن المحكمة المختصة بجنايات القضارف شرق ستنظر فى بحر الأسبوع القادم فى بعض القضايا قد تصل فيها العقوبة للاعدام.

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