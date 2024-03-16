هشام عثمان الشواني: صورة السياسي





لابد من إصلاح صورة السياسي في ذهن السودانيين، فالسياسي اليوم رسخت صورته كونه انتهازيا باحثا عن السلطة، أو شخصا مراوغا يبيع كلاما لا معنى له، أو مريضا بالزعامة والرياسة أو جزء من شلة سرية خبيثة تنال مكانتها وتتحقق مصلحتها بالتعامل المفرط مع السفارات الأجنبية، تعامل من لا يُراعي حدود التفاعل الإيجابي مع الغير فيتجاوزها نحو الاستغراق التام في مشروعهم وتصوراتهم.

إن صورة السياسي يجب أن تعود لأصل نبيل لا لشيء سوى لأهميتها المركزية في نهضة الشعب، وضرورتها لإكمال تمام بناء الأمة وتأسيس الدولة، يجب أن تعود لأصل أخلاقي لأن السياسي مهمة وواجب ينطلقان من إرادة وطنية صافية ورغبة في الخير العام وإنتماء صادق لقضية نبيلة.

إن صورة السياسي الحقة تكثيف لمعارف ومهارات واستعدادات وصهرها من جديد في ممارسة وخبرة عملية في واقع معقيد، فالسياسة بلا فكر فوضى وتهريج كما قال منصور خالد رحمه الله يوما في بداية طريقه، وأظنه تنكب قليلا عن طريق الفكر بأكثر من طريق السياسة أو ربما كان ذلك مشروعه وقد نال توبيخ أستاذه جمال محمد أحمد على ذلك، وأظن جمالا يمثل هذه الصورة في أرقى معانيها وأكثرها سموا للحد الذي أبعدها عن ممارسة يومية في واقع مثل بلادنا، وربما لا أرجو للسياسي اليوم أن يكون مثله بل أرجو له أن يعرفه ويكون بعضا منه فقط.

إن محاربة الانتهازية في السياسة ليست مجرد خطاب أخلاقي ووعظ، بل هي عمل نضالي واجب ضد شروط كثيرة تصنع السياسي محدود الأفق الغارق في الانتهازية، فسواء كان هذا السياسي عميلا للسفارات أو مهرجا هزليا أو حرسا قديما لم يستوعب متغيرات التاريخ، فإن وجوده ليس وجودا عرضيا طارئا بل هو وجود متصل بشروط اقتصادية حيث الفقر واجتماعية حيث شيوع روح الزعامة والقبيلة وثقافة القفز بالزانة وفكريا حيث اعتزال القراءة والاجتهاد، إن الثقافة السياسية عندنا مريضة وعاجزة عن تربية سليمة لصورة السياسي وفق المثال المطلوب.

وبكل ما سبق يجب أن تناضل الأجيال الجديدة ومعها المفكرون والمثقفون العضويون من أجل ترسيخ صورة السياسي الحقة، والتي تتحرك بدوافع الوطن والحق والخير والجمال، ملتزمة بخط نزيه ونبيل بلا مساومة ولا تطرف، وبنفس تتعالى على الصغائر وتلامس حركة التاريخ.

هشام عثمان الشواني