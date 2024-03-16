جرائم وحوادث
صاحب شركة أدوية يطلق النار على حارس عقار
لم يجد صاحب شركة أدوية طريقًا لإنهاء خلافاته مع حارس عقار وموظف في شركة أدوية، سوى إطلاق النيران عليهما، مساء الجمعة، أمام أحد العقارات في منطقة الطالبية بالجيزة.
رعب عاشه الأهالي، عقب سماعهم دويّ إطلاق الرصاص، الذي على إثره تم استدعاء شرطة النجدة للاستغاثة: «سامعين صوت ضرب نار»، وبانتقال قوة من مباحث الطالبية على رأسها المقدم سامح بدوي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، تبين إصابة حارس عقار وموظف بشركة أدوية، بطلق ناري في اليد والساق، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم العام، لتلقي العلاج اللازم.
المصري اليوم
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