صاحب شركة أدوية يطلق النار على حارس عقار





لم يجد صاحب شركة أدوية طريقًا لإنهاء خلافاته مع حارس عقار وموظف في شركة أدوية، سوى إطلاق النيران عليهما، مساء الجمعة، أمام أحد العقارات في منطقة الطالبية بالجيزة.

رعب عاشه الأهالي، عقب سماعهم دويّ إطلاق الرصاص، الذي على إثره تم استدعاء شرطة النجدة للاستغاثة: «سامعين صوت ضرب نار»، وبانتقال قوة من مباحث الطالبية على رأسها المقدم سامح بدوي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، تبين إصابة حارس عقار وموظف بشركة أدوية، بطلق ناري في اليد والساق، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وبين التحقيقات وجود خلاف بين المجني عليهما ومالك شركة الأدوية، وبفحص كاميرات المراقبة تم التعرف على هويته، حيث أظهرت اللقطات المسجلة لحظة إطلاقه النار على المصابين قبل أن يلوذ بالفرار. وعند اعتقاله، أقرّ بأن المجني عليهما نصبا له كمينا ماليا، مما دفعه إلى الانتقام منهما بالطريقة التي اختارها. بعد تقديم التفاصيل إلى النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام بتهمة محاولة القتل وحيازة سلاح ناري بدون تصريح، وطلبت أيضًا معرفة حالة المصابين للاستماع إلى شهادتهم، بالإضافة إلى طلب تحقيقات تكميلية من قبل الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة.

المصري اليوم