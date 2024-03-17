🔴 القحاتة ورطتهم الكبيرة مع الشعب السوداني وليست مع الجيش





كنا ندرك تكتيك القوى العميلة في السودان تجاه القوات المسلحة السودانية، فنظرية توازن الضعف أو فرق تسد نظرية لا تحمل أي إنتماء للوطن وتحكي عن عجز فكري يحول دون إدراك مهددات الأمن القومي، وهي تكتيك يستخدمه المستعمر لإدارة مستعمراته،

أما القحاتة فهم أذيال المستعمر ويطبقون تكتيكاته بدون وعي وهذا ما عبر عنه الاتفاق الإطاري بالضبط. لا يمكن بأي حال من أحوال تغيير الجيش الوطني للدولة بالمليشيا هذا مدخل خاطئ ينسف الدولة،

ولذلك فإن الموقف الوطني الصحيح يدعم وجود الدولة ويعمل في مسار إصلاحي وطني للدولة وللمجال السياسي. أما موقف القحاتة تجاه الجيش الوطني للبلاد فهو موقف مخجل أدخلهم في ورطة كبيرة أمام الشعب السوداني وليس أمام الجيش.

هشام عثمان الشواني

