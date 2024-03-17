إنهيار الدعم السريع عسكرياً في السودان





ما حدث من إنهيار قوي للدعم السريع في أمدرمان كان يرجع إلى عامل حاسم وهو إستخدام التفوق الجوي للجيش خصوصاً في معركة الإذاعة وتوظيفه بفعالية في عدة مهمات : الإستطلاع جوي، تحديد أماكن تجمعات العدو، إستهداف أرتال وتجمعات العدو بواسطة الهاونات والصواريخ الموجهة ، توجيه المشاة حسب تحركات العدو المكشوف الظهر جوياً ومعرفة عدد القوة وتحركاتها وتسليحها، والأهم من كل ذلك هو تصحيح التدوين المدفعي الذي ينطلق من معسكر سركاب في كرري ..

مع هذا ‎التكتيك الجديد الذي بدأت القوات المسلحة إستخدامه لن تُجدي سيارات الدفع الرباعي ( التاتشرات ) كثيراً بل أصبحت نقطة ضعف للدعم السريع لسهولة استهدافها عبر المسيرات أو قذائف المدفعية الثقيلة مِن ما سيمنع الدعم السريع من كسب أي معركة أخرى ضد الجيش ( إلا في حال حدوث خيانة على غِرار ما حدث في مدني ) بسبب حرمانه من تنفيذ إستراتيجيته الأساسية في القتال وهي تركيز قوة النيران في جبهة واحدة.

الآن أصبح أفراد الميليشيا مُجبرين على التحرك في شكل مجموعات صغيرة راجلة تفادياً لمسيرات الجيش ومدفعيته الدقيقة وهذا هو سبب تفوق الجيش ودخوله في مرحلة إكتساب الأرض ووضع الدفاعات بها بأريحية وبأقل الخسائر، بعد الإشتباك مع هذه المجموعات الصغيرة وتحييدها بسهولة [ كان الجيش طوال الشهور السابقة يعتمد على إستراتيجية ملاحقة العنصر البشري للميليشيا وليس ملاحقة الأرض تماماً كما فعل الجنرال الروسي روكوسوفسكي في مواجهة الجيش النازي في الحرب العالمية ] .

ما لم يصدر البرهان تعليمات للجيش بالتوقف، فبهذا المعدل السريع للعمليات العسكرية تنتهي معركة الخرطوم في شهور بإذن الله ويبقى التحدي الأكبر الذي يواجه الشعب السوداني وهو عملية إعادة الإعمار بعد الخراب والدمار الذي خلفه صعاليق حميدتي في الخرطوم، وأيضاً بداية تنظيم السودانيين لأنفسهم في أوعية سياسية جديدة تُعبّر عنهم بالأصالة وتمضي بالبلاد إلى النور وإلا فإن هذه الحرب لن تكون آخر حرب في السودان .

#النصر_لجنود_وضباط_القوات_المسلحة

#المقاومة_الشعبية_المسلحة

#حرب_التحرير



Shadi Ali