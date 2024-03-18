أمن الدولة “السعودية”: مساءلة المخالفين لقنوات التبرع النظامية





أكد المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة على مساءلة المتبرِّعين خارج القنوات والجهات المصرَّح لها، وذلك انطلاقًا من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، وخشيةً من استغلال بعض الجهات أو الأفراد لشهر رمضان المبارك، في ترويج الدعوات ونشر الرسائل؛ بقصد الحصول على التبرُّعات والأموال من المواطنين والمقيمين.

وذكرت رئاسة أمن الدولة الجميع بأنْ يكون التبرُّع داخل المملكة من خلال القنوات والجهات المصرَّح لها. وأوضح المتحدث الرسمي، بحسب بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة، أنْ من يرغب التبرُّع للخارج، فإنَّ الجهة الوحيدة المصرَّح لها بإيصال التبرُّعات هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدًا أنَّ مخالفة تلك التعليمات يُعرِّض المتبرِّع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها.

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأول، على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصَّة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، مساء يوم غدٍ الجمعة، وذلك في إطار رعايته الدائمة لجميع أعمال الخير والإحسان، وتعظيم أثرهما لاسيَّما خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي الحملة التي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده من رعاية واهتمام بالعمل الخيري بوصفه مقصدًا من مقاصد الشريعة، وإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في الأعمال الخيرية، وتعزيز التكافل المجتمعي خلال شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الأجر والمثوبة.وقال رئيس اللجنة الإشرافية لمنصَّة «إحسان»، ماجد بن عبدالله القصبي، إنَّ الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة تُعدُّ امتدادًا للإقبال الكبير الذي حظيت به الحملات السابقة، ومن ذلك الحملة في نسختها الثالثة التي وصلت تبرعاتها إلى أكثر من 760 مليون ريال، استفاد منها ما يتجاوز 398 ألف مستفيد، عبر أكثر من 10.4 ملايين عملية تبرُّع؛ وحقَّقت الحملة رقمًا قياسيًّا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر تبرُّع يومي على مستوى العالم خلال 24 ساعة في ليلة 27 من رمضان من العام الماضي.

وتستقبل منصَّة «إحسان» مساهمات المحسنين والباذلين رقميًّا خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، ولصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية، وأمان من خلال تطبيق المنصَّة وموقعها الإلكتروني (Ehsan.sa) أو عبر الرقم الموحد: 8001247000.

صحيفة المدينة