مؤقتاً.. غامبيا لن تصبح “أول دولة” تلغي حظر ختان الإناث

وحذّر نشطاء في دولة ذات أغلبية مسلمة من أن رفع الحظر عن إجراء يتم بشكل رئيسي بحق الفتيات قبل سن الخامسة يمكن أن يعطل سنوات من العمل الذي تم بذله لمنع هذا الإجراء. يعتقد هؤلاء النشطاء أن السماح بهذا النوع من الإجراء يعتبر خطوة خاطئة تؤدي إلى التدخل في حياة الفتيات جنسياً بشكل غير مبرر.

أُحيل مشروع القانون من قبل النواب إلى لجنة لمزيد من النقاش، ومن المتوقع أن يُعاد المشروع إلى المجلس للتصويت عليه من جديد في غضون عدة أسابيع.

يُعرف هذا الإجراء أيضاً بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويشمل إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية، ويُنفذ بشكل رئيسي عن طريق ممارسي الطب التقليدي باستخدام أدوات مثل شفرات الحلاقة، وفي بعض الحالات يتم من قبل العاملين في مجال الصحة.

هذا الإجراء يمكن أن يسبب نزيفًا خطيرًا ومضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة، ومع ذلك، فإنه لا يزال يمارس على نطاق واسع في بعض مناطق أفريقيا.