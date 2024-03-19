عبر طريقة احتيالية.. حبس وإبعاد 6 أشخاص حازوا أموالاً غير مشروعة





قضت محكمة استئناف الفجيرة بحبس وإبعاد ستة أشخاص، حازوا مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وحصلوا عليها بطرق احتيالية.

وتفصيلاً، أسندت النيابة العامة تهماً لستة أشخاص، تواصلوا مع مجهولين للاستيلاء لأنفسهم على مبلغ نقدي قدره 150 ألف درهم، وذلك عبر طريقة احتيالية، حيث أوهموا المجني عليه ببيع عقار بسعر منخفض فسلمهم المبلغ، كما تواصلوا مع آخرين مجهولين للاستيلاء لأنفسهم على مبلغ نقدي آخر، تجاوز تسعة ملايين درهم، بطرق احتيالية أيضاً، الأمر الذي أدى لخداع المجني عليهم، وحملهم على تسليم المبالغ.

كما ارتكب المتهمون، بالتعاون مع آخرين مجهولين، جريمة غسيل الأموال، بأن اكتسبوا المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، واستخدموها وحولوها وأجروا عليها عمليات نقل وشراء بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، وطلبت النيابة عقابهم وفق القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقضت محكمة الاستئناف بمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة إليهم، ومصادرة الأموال المضبوطة، وإبعادهم عن الدولة، وألزمتهم رسوم ومصروفات الدعوى.

صحيفة الإمارات اليوم