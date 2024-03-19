



ميّز قضاء التمييز النظر في دعوى إدانة شخص بحيازة معادن ثمينة غير مدموغة وغير مختومة للمحاكمة، ولبطلان إجراءات القبض والتفتيش ولعدم وجود الأدلة التي قامت واستندت على اعترافات.

تفيد مدونات الدعوى أنّ حكماً أدان شخصاً بجريمة حيازة معادن ثمينة غير مدموغة وغير مختومة وغير مرقمة بقصد البيع والاتجار، وقد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة على أسباب غير سائغة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

والحكم الابتدائي يبين أنه من خلال التحقيق مع المتهم اعترف أنه كان يتعامل مع أشخاص من خارج الدولة ليحضر لهم زبائن يقومون بتهريب الذهب إلى الخارج، فأرشدهم لأحد المباني.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش المسكن وضبط شريط لاصق يستخدم في تهريب الذهب اعترفوا جميعاً بوجود مصنع لتحويل الذهب ونقله إلى مكان آخر، وتمّ ضبط مجموعة كبيرة من دفاتر الحسابات وأدوات للخياطة والتهريب وفواتير محلات الذهب وإيصالات وحوالات.

الشرق القطرية