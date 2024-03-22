الحملة المشتركة بولاية البحر الاحمر تتمكن من ضبط (١٣٠) مخالفة مرورية والقبض علي متهم نهب مواطنة





تمكنت الحملة المشتركة التي تضم شرطة مرور ولاية البحر الاحمر و الاستخبارات العسكرية وشرطة المحلية بجانب مباحث شرطة ولاية البحر الاحمر وجهاز المخابرات العامة والشرطة الامنية والمباحث الفيدرالية من ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة لقانون السير والقبض علي متهم نهب شنطة احدي المواطنات وطعنها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم وتأتي هذه الحملة لبسط هيبة الدولة و احكام عمليات الضبط المروري والرقابي حفظا واستتبابا للامن بالولاية فيما استهدفت الحملة الدراجات النارية (المواتر ) والمركبات المظللة.

العميد شرطة ادم محمد نورالدين مدير شرطة محلية بورتسودان اوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان الحملة استهدفت الارتكازات الرئيسية بالمدينة خاصة عمليات الضبط المروري بجانب محاربة الظواهر السالبة تنفيذا لقرارارات وتوجيهات والى ولاية البحر الاحمر رقم (١٣،١٢ لسنة٢٠٢٤م) وانزالها الي ارض الواقع ، مؤكدا استمرار تلك الحملات للحد من كافة الظواهر السالبة التي تستهدف أمن وطمأنينة مواطني الولاية.

مدير مرور ولاية البحر الاحمر شدد على ضرورة استمرار تلك الحملات الخاصة بضبط المركبات المخالفة (الدراجات النارية) والتى لاتستوفى النظم والقوانين المنظمة لحركة السير باعتبارها جريمة مركبة ، وضبط مرتكبى جرائم خطف الشنط والهواتف ، مؤكدا ان القانون سيتم تنفيذه من خلال ضبط الدراجات النارية وسائقها وإيقاف كل وسيلة نقل لاتحمل مستندات قانونية تخول لها السير في الطريق العام حفاظا على سلامة كافة مستخدمي الطريق.