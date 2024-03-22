جنوب السودان يؤكد أن الصحفي كريستوفر ألين قتل “خطأ” عام 2017
خلصت لجنة تحقيق أنشأتها حكومة جنوب السودان، الخميس، إلى أن الصحفي الأميركي البريطاني, كريستوفر ألين، الذي قضى عام 2017 أثناء تغطيته للحرب الأهلية، “قُتل خطأ إثر تبادل لإطلاق النار”، من دون أن تحدد المسؤولين.
قضى الصحفي والمصور المستقل في سنّ 26 عاما بعد إصابته برصاصة في الرأس، أواخر أغسطس عام 2017، أثناء المعارك بين جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفا كير وقوات المتمردين بقيادة منافسه رياك مشار التي كان يرافقها ألين في بلدة كايا في أقصى جنوب البلاد.
إثر مقتل ألين، نفت الحكومة الاتهامات بأن الجيش استهدفه عمدا.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود طالبت، في أغسطس، الولايات المتحدة بإجراء تحقيق خاص بها في مواجهة “فشل جوبا في تحديد أي مسؤولية”.
وأضافت أن “المعلومات المتوافرة تكشف أن الاستهداف المتعمد للصحفي والتمثيل بجثته… ترقى إلى جرائم حرب”.
تحتل دولة جنوب السودان المرتبة 118 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره مراسلون بلا حدود، وقتل تسعة صحفيين على الأقل في البلاد، منذ عام 2014.
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