بالصور.. مباحث شرطة ولاية القضارف تنجح في استرداد مسروقات منهوبة من ولايتي الخرطوم والجزيرة





نجح تيم من ادارة مباحث شرطة ولاية القضارف من استرداد مسروقات تم نهبها من ولايتي الخرطوم والجزيرة تقدر قيمتها باكثر عن (ترليون) جنيه في وقت وجيز.

اللواء شرطة مدثر حسب الرسول الخليل مدير شرطة ولاية القضارف اشاد بالضبطية في زيارته لمباني إدارة المباحث وجهودهم المبذولة في تسديد جملة من البلاغات مؤكدا جاهزية شرطة ولاية القضارف على رد الحقوق وحماية ممتلكات المواطنين كما حث سيادته أفراد المباحث بتكثيف العمل وتحقيق مزيد من الانجازات.

العميد شرطة (حقوقى) معتصم بله يعقوب مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية القضارف اوضح ان الضبطية تمت بعد مجهود مقدر وتنسيق مع شرطة بلدية القضارف بقيادة العميد (حقوقى) معتصم محمود وبالبحث والتحري نجح تيم مباحث الولاية من استرداد كمية كبيرة من المسروقات حفظا لموارد بلادنا وحماية لاقتصادها.