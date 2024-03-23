جرائم وحوادث
بالصور.. مباحث شرطة ولاية القضارف تنجح في استرداد مسروقات منهوبة من ولايتي الخرطوم والجزيرة
نجح تيم من ادارة مباحث شرطة ولاية القضارف من استرداد مسروقات تم نهبها من ولايتي الخرطوم والجزيرة تقدر قيمتها باكثر عن (ترليون) جنيه في وقت وجيز.
اللواء شرطة مدثر حسب الرسول الخليل مدير شرطة ولاية القضارف اشاد بالضبطية في زيارته لمباني إدارة المباحث وجهودهم المبذولة في تسديد جملة من البلاغات مؤكدا جاهزية شرطة ولاية القضارف على رد الحقوق وحماية ممتلكات المواطنين كما حث سيادته أفراد المباحث بتكثيف العمل وتحقيق مزيد من الانجازات.
العميد شرطة (حقوقى) معتصم بله يعقوب مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية القضارف اوضح ان الضبطية تمت بعد مجهود مقدر وتنسيق مع شرطة بلدية القضارف بقيادة العميد (حقوقى) معتصم محمود وبالبحث والتحري نجح تيم مباحث الولاية من استرداد كمية كبيرة من المسروقات حفظا لموارد بلادنا وحماية لاقتصادها.
المقدم شرطة محمد الفاتح عبداللطيف مدير إدارة مباحث شرطة ولاية القضارف ان هذه الضبطية تمت اثر معلومات توفرت لإدارته وتمثلت في استرداد كمية كبيرة من الأدوات الكهربائية واسبيرات السيارات فيما تم فتح بلاغات تحت المواد (174/181/ 174/68,100) من القانون الجنائي وتسديد جملة من بلاغات السرقات وكسر المحلات التجارية داخل مدينة القضارف وتم توقيف عدد من المتهمين توطئة لتقديمهم إلى المحاكمة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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