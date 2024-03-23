رأي ومقالات
حيلة خبيثة بقيادة مخابرات اقليمية ودولية كانت في إطار الترتيب لحرب السودان
الحرب على القوات المسلحة السودانية لم تكون وليدة تحرك المليشيات الإرهابية نحو مطار مروى في الثالث عشر من أبريل. بل كانت بطريقة منظمة ومستمرة طوال سنوات ما بعد سقوط الإنقاذ لتشويه الصورة الذهنية للقوات المسلحة في ذهن المواطن السوداني. فبدات ظهور ممارسات وشعارات قميئة مثل معليش معليش ما عندنا جيش. او الجيش جيش كيزان او وطئ دمى وصور تمثل الجيش للحط من قدره.
وكل هذه الممارسات كانت بصورة راتبة لخلق فجوة وقطيعة دائمة بين الجيش والشعب وهذه فيما يبدو كانت حيلة خبيثة بقيادة مخابرات اقليمية ودولية في إطار الترتيب لهذه الحرب.
Nazar Alrofaie Mohammed
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