حادث مروري بطريق هيا عطبرة يؤدي الي انقلاب عربة النائب العام ومرافقيه

ادي حادث مروري وقع السبت بطريق هيا عطبرة بالقرب من منطقة مسمار الي اصابة (4) مواطنين تم اسعافهم لمستشفى الشرطة عطبرة لتلقي العلاج

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) انه واثناء قيادة(م ع ع) للعربة بطريق هيا عطبرة و بالقرب من منطقة مسمار انحرفت العربة عن مسارها وانقلبت خارج الطريق مما ادي الي إصابة:

1.النائب العام الفاتح طيفورمحمدعيسي

2. مديرالمكتب التنفيذي للنائب العام بهاء الدين عبدالقادرمحجوب

3.الحرس مروان علي عمر

4. السائق ناصرحسن طه

شرطة المرور السريع البحر الاحمر وفور وقوع الحادث قامت باسعاف المصابين للمستشفي لتلقي العلاج و اخطار مدير دائرة المرور بالولاية الذي حضر الي مكان الحادث واشرف عليالاجراءات و اسعاف المصابين الي مستشفي الشرطة عطبرة ، فيما حضر والي الولاية وأعضاء اللجنة الامنية الذين اطمأنو علي سلامة النائب العام ومرافقيه ، فيما اتخذت شرطة المرور اجراءاتها بفتح بلاغ تحت المواد (66/62) حركة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان