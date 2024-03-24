أبرز العناويناقتصاد وأعمال
تدشين حصاد القمح بمشروع الجزيرة
دفعا للجهود الجارية لاستكمال ترتيبات انطلاقه تدشين حصاد القمح المقرر لها الاحد بتفتيش الجديد بقسم المنسي اجتمع المهندس إبراهيم مصطفي علي محافظ مشروع الجزيرة باللجنه الامنيه التي يترأسها والي ولايه الجزيره الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والتي تضم اللواء الركن عوض الكريم على سعيد قائد الفرقه الاولي مشاه بولايه الجزيره والعميد الركن عماد الدين سيد احمد مدير جهاز المخابرات بولاية الجزيرة والمهندس علي احمد ابراهيم الامين العام لمجلس اداره مشروع الجزيره المشرف العام علي عمليات حصاد محصول القمح بأقسام المناقل وعدد من اعضاء اللجنه الامنيه.
سونا
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة