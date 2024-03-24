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تدشين حصاد القمح بمشروع الجزيرة

2024/03/24
القمح
القمح

دفعا للجهود الجارية لاستكمال ترتيبات انطلاقه تدشين حصاد القمح المقرر لها الاحد بتفتيش الجديد بقسم المنسي اجتمع المهندس إبراهيم مصطفي علي محافظ مشروع الجزيرة باللجنه الامنيه التي يترأسها والي ولايه الجزيره الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والتي تضم اللواء الركن عوض الكريم على سعيد قائد الفرقه الاولي مشاه بولايه الجزيره والعميد الركن عماد الدين سيد احمد مدير جهاز المخابرات بولاية الجزيرة والمهندس علي احمد ابراهيم الامين العام لمجلس اداره مشروع الجزيره المشرف العام علي عمليات حصاد محصول القمح بأقسام المناقل وعدد من اعضاء اللجنه الامنيه.

أكد المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أن محصول القمح يعد استراتيجيًا بمشروع الجزيرة، حيث يمثل خط الدفاع الأول لتأمين الغذاء من الحبوب لأهالي السودان. وأشار إلى أن حجم المساحات التي ستحصد في أقسام المناقل يقدر بحوالي 220 ألف فدان، منها 6 آلاف فدان تم زراعتها لإنتاج تقاوي القمح بإشراف مصلحة إكثار البذور. وأكد أن مؤشرات حصاد القمح تبشر بإنتاجية عالية في هذا الموسم.

من جانبه، أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، على أهمية نجاح ملحمة حصاد القمح وتوفير المعينات اللازمة له. وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على تسخير كافة الإمكانيات لإدارة الغيط بهدف نجاح ملحمة حصاد القمح. كما أكد الاجتماع على أهمية دور وحدة الأمن الاقتصادي في مشروع الجزيرة، في متابعة عمليات الحصاد والحد من أي تعديات على المحصول، وتأمين سلامة المزارعين في أقسام المناقل.

سونا

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