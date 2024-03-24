تدشين حصاد القمح بمشروع الجزيرة

أكد المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أن محصول القمح يعد استراتيجيًا بمشروع الجزيرة، حيث يمثل خط الدفاع الأول لتأمين الغذاء من الحبوب لأهالي السودان. وأشار إلى أن حجم المساحات التي ستحصد في أقسام المناقل يقدر بحوالي 220 ألف فدان، منها 6 آلاف فدان تم زراعتها لإنتاج تقاوي القمح بإشراف مصلحة إكثار البذور. وأكد أن مؤشرات حصاد القمح تبشر بإنتاجية عالية في هذا الموسم.

من جانبه، أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، على أهمية نجاح ملحمة حصاد القمح وتوفير المعينات اللازمة له. وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على تسخير كافة الإمكانيات لإدارة الغيط بهدف نجاح ملحمة حصاد القمح. كما أكد الاجتماع على أهمية دور وحدة الأمن الاقتصادي في مشروع الجزيرة، في متابعة عمليات الحصاد والحد من أي تعديات على المحصول، وتأمين سلامة المزارعين في أقسام المناقل.