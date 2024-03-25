تدشين حصاد محصول القمح بمشروع الجزيرة في مساحة 220 ألف فدانا

افتتح السيد الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة المكلف بقسم المنسي، مكتبًا جديدًا لعمليات حصاد محصول القمح في مشروع الجزيرة، الذي يمتد على مساحة 220 ألف فدان. وشهد الافتتاح حضور المهندس إبراهيم مصطفى علي، محافظ مشروع الجزيرة، واللواء ركن عوض الكريم علي سعيد، قائد الفرقة الأولى مشاة، والعميد أمن عماد الدين سيد أحمد، مدير جهاز المخابرات الوطني.

أكد والي ولاية الجزيرة أهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي يعتمد عليه السودان في اقتصاده وضمان للأمن الغذائي العالمي. وأثنى على الجهود المبذولة من إدارة مشروع الجزيرة والمزارعين في نجاح العملية الزراعية، وذلك رغم التحديات المعقدة التي واجهوها.

من جهته، أشار المهندس إبراهيم مصطفى علي، محافظ مشروع الجزيرة، إلى أهمية محصول القمح كمصدر استراتيجي للغذاء لسكان الجزيرة، وأكد على عزم الإدارة في إعادة المشروع إلى مساره الأصلي. وأضاف أن إجمالي المساحة التي سيتم حصادها تمثل دعمًا حقيقيًا لقوات الشعب المسلحة التي تدافع عن كرامة الوطن والعزة، حيث بلغت الإنتاجية 22 جوالًا للفدان هذا العام.

وأشار إلى أن سعر الشراء المركزي سيكون محفزًا ومشجعًا للمزارعين، اعترافًا بدورهم الرئيسي في تحسين الأراضي وزيادة الإنتاجية.