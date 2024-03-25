جرائم وحوادث
الإيقاع بأخطر شبكات سرقات المتابعة لعملاء المصارف والبنوك بنهر النيل – صور
تمكن فريق العمل الميداني بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل من وضع حد لإحدى أخطر عصابات رصد ومتابعة المتعاملين مع البنوك والمصارف.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توافر معلومات تفيد بدخول عدد من معتادي هذا النوع من السرقات وتنفيذهم بالفعل لعدد من الجرائم التي أبلغ عنها المجني عليهم مما دفع فريق الميدان لعمل كمين محكم كانت نتيجته توقيف المتهم الأول الذي أرشد بعد التحري معه على بقية أفراد التشكيل العصابي المكون من 5 متهمين أقروا بإرتكابهم لعدة جرائم سرقة بنهرالنيل وعدد من الولايات وكان التيم المختص قد وضع يده على عدة تسجيلات لكاميرات مراقبة للمتهمين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين مع إستمرار التحريات لحصر البلاغات ومطابقة بياناتها مع الإعترافات لتكملة إجراءاتها .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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