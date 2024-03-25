الإيقاع بأخطر شبكات سرقات المتابعة لعملاء المصارف والبنوك بنهر النيل – صور

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توافر معلومات تفيد بدخول عدد من معتادي هذا النوع من السرقات وتنفيذهم بالفعل لعدد من الجرائم التي أبلغ عنها المجني عليهم مما دفع فريق الميدان لعمل كمين محكم كانت نتيجته توقيف المتهم الأول الذي أرشد بعد التحري معه على بقية أفراد التشكيل العصابي المكون من 5 متهمين أقروا بإرتكابهم لعدة جرائم سرقة بنهرالنيل وعدد من الولايات وكان التيم المختص قد وضع يده على عدة تسجيلات لكاميرات مراقبة للمتهمين.