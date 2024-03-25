



*مبروك قوات البجا — وتكفي الجزيرة سيرة*!

*بدأت قيادة البجا تخرج دفعات من قواتها المختلفة وهذا شيء جيد ولا أعرف لم استفهام البعض واتهام البعض الآخرين* !!

*الطبيعي أن يتسلح أبناء البجا وكل مكونات الشرق عموما وان يكونوا في حال استعداد وغير الطبيعي أن يكونوا منتظرين الحماية أو يقعوا ضحية للجنجويد يقتلون اهلهم وينتهكون أعراضهم ويسلبون أموالهم!*

*من حق اهل الشرق كامل الاستعداد وحمل السلاح وعلى الدولة والولايات الشرقية أن تفنن ذلك أسوة بالمقاومة الشعبية التى انتظمت البلاد*

*أن المخاوف من خطورة السلاح في غد يجب ألا تمنع الاستعداد اليوم!*

*لايعقل أن تقول لي لا تحمل سلاح اليوم لأن هذا خطر غدا والخطر اليوم فوق راسي*

*لا يمكن أن أترك حمل السلاح

اليوم لأن هناك مخاوف غدا*

*غالب أهل السودان يحملون اليوم السلاح وإن زاد البجا فوق ذلك بنشر المدافع فوق الجبال حماية لأنفسهم فهذا حقهم الذي لا يجب أن يستأذنوا فيه احد او ينتظروا التعهد والحماية من أحد*

*الحديث عن الغد وعن بكرة عن مخاوف المستقبل مقدرة ووقتها الحل معلوم وعلى الجميع -معا-ان يضعوا السلاح في وقت واحد أما اليوم فالتسليح من حق الجميع وتكفي الجزيرة سيرة!!*

*بقلم بكرى المدنى*