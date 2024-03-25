مع غياب الدراما القطرية.. نجد الإتقان





تعمل العديد من المؤسسات والمراكز الإعلامية، خاصة تلك التي تدرك أهمية دور الإنتاج في نجاح منتجاتها التلفزيونية، على توظيف كوادر إنتاجية محترفة وقادرة على نقل رسالتها بفعالية إلى الجمهور المستهدف، تقديم الدعم الضروري من الناحية البشرية والمالية والتقنية لتحقيق أهداف محددة، مثل بناء صورة إيجابية للمؤسسة والدولة، وتفعيل الأنشطة التعليمية والتدريبية، والمساهمة في التثقيف والتوجيه، بالإضافة إلى توثيق الأنشطة الإعلامية للمؤسسات المختلفة، وتحقيق عوائد مالية من خلال بيع البرامج والإعلانات المنتجة.

كان يوجد اهتمام كبير في السابق بصناعة الدراما القطرية وإنتاج المسلسلات التلفزيونية ضمن معايير معينة، حيث كانت تتميز بدقة في اختيار المواضيع والممثلين والمخرجين، وكانت تتصدر الدراما الخليجية في تلك الفترة، لذلك، يعتبر تسليط الضوء على الشباب الموهوبين في مجال التمثيل أمرًا أساسيًا، مع الاعتماد على المؤسسات التي تدعم المخرجين وصانعي الأفلام، لتعزيز وعي المجتمع بأهمية هذه الفنون وتقديرها، نشاهد الكفاءات التي لم تبرز بعد، ولا نفهم سبب ذلك بشكل واضح.

شهدنا مع تلفزيون قطر العديد من البرامج المميزة والإنتاج الرائع والهوية المتجددة خلال هذه الفترة، حيث سُلِّط الضوء في برنامج (إتقان) على جوانب مختلفة من الحياة ومجالات العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات قطر بدقة، قام البرنامج هذا العام بدمج الإنجازات المحلية والدولية، ومواكبة التقنية بشكل صحيح وملائم مع استكشاف أحدث وأفضل الممارسات العالمية وإبراز الشباب القطري والعربي في مختلف المجالات، من خلال فريق مميز يولي اهتماما كبيرا للتواصل المستمر ومتابعة كل ما هو جديد ومتكامل.

كما عملت مؤسسة قطر للإعلام على حفظ البرامج وأرشفة المسلسلات القديمة، وكذلك تحميل جميع البرامج الحالية من خلال تحميل تطبيق جديد «تابع». هذه الخطوة الهامة يجب أن نستفيد منها، ونعمل على تطويرها لمواكبة شركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي، مع التركيز على دعم وتعزيز الإنتاج المحلي مع تمنياتنا لفريق العمل كل التوفيق والنجاح والمزيد من الإتقان.

مريم الجاسم – الشرق القطرية

