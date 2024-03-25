نطق الشهادتين أكثر من مرة .. وفاة بطل عالمي في كمال الأجسام بمصر

تبيّن أن اللاعب كان يتمتع بصحة جيدة ولكنه أصيب بأزمة قلبية، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة لحظة وصوله إلى المستشفى، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وبناءً على ما ورد من روايات أهالي المدينة، فإن اللاعب قد تعرّض لارتفاع شديد في ضغط الدم وأزمة قلبية أدت إلى وفاته، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن سبب الأزمة القلبية كانت جرعة زائدة من منشطات ومكملات غذائية.

وفيما يخص والد المرحوم، أوضح أن ابنه كان يعاني من مشاكل في المعدة والقولون منذ ثلاثة أشهر، حيث كان يتلقى العلاج وتحسنت حالته قليلاً بعد تشخيص قرحة شديدة في المعدة وتلقيه العلاج المناسب.

ومع ذلك، فاجأتهم عودة المرض من جديد قبل أيام قليلة، حيث بدأ يعاني من تدهور في حالته الصحية وصعوبة في التنفس، وفي النهاية فارق الحياة متأثراً بحالته الصحية المتدهورة، حيث أدت الأعراض إلى دخوله في حالة إعياء شديدة وفقدانه الوعي.