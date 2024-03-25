جرائم وحوادث
نطق الشهادتين أكثر من مرة .. وفاة بطل عالمي في كمال الأجسام بمصر
في مفاجأة صادمة توفي بطل مصري من أبطال العالم في لعبة كمال الأجسام إثر أزمة قلبية داهمته مساء السبت.
ولفظ المصري أيمن مجدي بطل لعبة كمال الأجسام أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال البلاد.
وشيع جثمان اللاعب الراحل بعد صلاة العشاء من مسجد عواره بالمدينة في موكب جنائزي مهيب.
الشرق القطرية
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