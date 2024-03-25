شرطة دبي تُلقي القبض على مُتسولة تستعين بطلاسم شعوذة – صورة





ألقت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على امرأة من إحدى الجنسيات الأسيوية، تمتهن “التسول”، وتحمل في حوزتها “طلاسم شعوذة”، تعتقد أنها تساعدها في التأثير على الناس من أجل إعطائها المال.

وجاء إلقاء القبض على المرأة ضمن حملة “كافح التسول” التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.

وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إنه تم ضبط متسولة في إحدى المناطق السكنية، حيث عثرت الشرطة بحوزتها على مجموعة من الأوراق والأدوات الشعوذية والطلاسم، بما في ذلك أحجبة للسحر، والتي تستخدمها أثناء التسول بهدف التأثير على الناس وإقناعهم بمنحها الأموال. أضاف الشامسي أن ضبط المتسولة جاء بالتعاون مع أحد أفراد المجتمع الذي قام بتقديم بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات. وشدد الشامسي على أهمية عدم التعاطف مع المتسولين وعدم إعطائهم الأموال، محذرًا من تصديق القصص والحيل المفبركة التي يقدمونها أمام المساجد أو العيادات أو المستشفيات، أو في الأسواق والطرقات، حيث يهدفون من وراء ذلك إلى استغلال مشاعر الناس للحصول على المنافع المادية والعينية.

وأكد أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة “عين الشرطة”، ومن خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

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الإمارات اليوم