شرطة دبي تُلقي القبض على مُتسولة تستعين بطلاسم شعوذة – صورة
ألقت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على امرأة من إحدى الجنسيات الأسيوية، تمتهن “التسول”، وتحمل في حوزتها “طلاسم شعوذة”، تعتقد أنها تساعدها في التأثير على الناس من أجل إعطائها المال.
وجاء إلقاء القبض على المرأة ضمن حملة “كافح التسول” التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.
وأكد أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة “عين الشرطة”، ومن خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية
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الإمارات اليوم
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